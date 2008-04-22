Необходимо собрать всю информацию по работающим проектам и реально реализованным системам, описанным в проекте: http://www.weblancer.net/projects/50655.html Возможно, составить бизнес-план. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать ...
Аналитика. Спрос на зарубежную недвижимость. РФ/М.
Требуется подготовка максимально-объективной статьи-отчёта-аналитики о состоянии спроса на зарубежную недвижимость среди потенциальных покупателей в Московском регионе.
Страны, средний бюджет, потенциал спроса в перспективе, текущий спрос, факторы, влияющие на спрос.
Факторы, влияющие на рост стоимости, динамика прироста по странам/регионам, перспективы.
Требуется оценка потенциала продаж по направлениям-странам.
Предложения ниже.
С указанием стоимости по странам/числу знаков/другим критериям. Мне не важен объём работы, важно принять правильное и обоснованное решение на основании фактов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анализ рынка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Анализ рынка всех поставщиков всех услуг для горнолыжных курортов и всесезонных комплексов в Российской Федерации: проектирование, строительство, оборудование, сервис и т.д.Анализ рынка11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Надо провести Маркетинговое исследования, для online проекта по РБ (Беларуси) Надо подготовить информацию: определить потенциальный объем рынка оценить шансы на данном рынке и избежать неоправданных потерь определить ...Закрыт17 лет назад
- $180
Приватный проект для tuls!!! Провести маркетинговое исследование для проекта туристической тематики.Анализ рынка1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужен человек для такой роботы. Найти фирмы которые размещают прайсы в интернете. Предложения в проект. В приват не пишите - не читаю.Анализ рынка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Интересует анализ рынков: 1. Браузерных онлайн игр 2. Разработки браузерных онлайн игр Анализ должен быть выполнен в виде полноценного обзора всех игроков, Мирового и Российского рынков. Цитаты, ссылки на конкретные ...Закрыт17 лет назад
Нужен максимально подробный образец бизнес плана по строительству коттеджного поселка. Желательно с макетами договоров с подрядчиками и прочими структурами, которые причастны в той или иной степени к строительству данного поселка.Анализ рынка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Составление бизнес-плана про производству и продаже лечебной косметики и биологически-активных добавокЗакрыт17 лет назад
Нужна сравнительная характеристика 3-х самых популярных международных «блоговых» ресурсов. 1. От регистрации (что вводим и сколько полей) до сравнения по параметрам - это есть, этого нет. Отличительные особенности и т.д. Плюсы, минусы. ...Анализ рынка2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Необходима информация о самых дорогих (от $2-рус, от $5-англ) тематиках (по цене за клик) в Ad-Sence! Информация должна быть первой свежести(!!), и представлена в виде: "ключевое слово - средняя цена за клик". приоритетный язык ...Анализ рынканет заявокЗакрыт17 лет назад