Бизнес-план, ТЭО. Добыча, Доставка воды.

$5000
Анализ рынкаЗавершен3 заявки271 просмотр
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Требуется подготовка бизнес-плана + ТЭО.

Добыча, Обработка, Розлив, Расфасовка, Доставка воды.

Краснодарский край.

Предмет исследования: рынок добычи, обработки, доставки технической, питьевой и минеральной бутылированной воды юр. и физ. Лицам.

Цель исследования: оценка целесообразности реализации проекта (не для банков и инвесторов).

ТЗ вышлю по почте.

Хотелось бы увидеть любую Вашу работу (бизнес-планирование, анализ), т.к. проект долгосрочный, высокобюджетный.

Срок реализации: 60 дней.

Бюджет:

- до 1000 долл. на первом этапе (оценка);

- до ~ 5000 долл. на втором этапе (детальная проработка БП и ТЭО, запуск проекта).

16 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kost-lks
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1000
20 дней
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