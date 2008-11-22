Бизнес-план, ТЭО. Добыча, Доставка воды.

Есть база данных на сайте: http://www.fpp-iis.ru/iss.php?page=5&sub_page=10&act=list_company нужно эту базу перенести в формат Excel и дополнить полями, содержащими информацию, которая сейчас стоит под ссылкой "подробнее". Обработке подлежат только компании из Санкт-Петербурга. Срок исполнения - неделя.