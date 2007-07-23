Нужен специалист, знающий рынок подарков и сувениров, а так-же специалист в области ведения интернет магазинов. Проблема- наш магазин подарков не даёт почти никакой отдачи, хотя позиции и расскрутка неплохая. Нужны конкретные рекомендации , как ...
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Нужно провести исследование рынка B2B услуги в Киеве.
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