Приглашаем на работу разработчика, профессионально владеющего Flash/ActionScript (опыт работы от 1,5-2 лет), крайне желательно в т.ч. и его 3-й версией. Необходим опыт в создании сложных веб-решений, взаимодействия с динамическими данными (в связке с PHP), сложной анимацией. Остальные ...