Нужно провести исследование рынка B2B услуги в Киеве.
- Анализ рынка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1000
На постоянную работу в офисе студии "Алтима" приглашается опытный Flex или Flash разработчик Необходим опыт в создании сложных веб-решений, взаимодействия с динамическими данными (в связке с PHP), хорошее знание ActionScript 2 и 3 Плюсом будут знания ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Ищем опытного разработчика ActionScript 3 /Flex для работы над сложным проектом Тип проекта – онлайновый редактор Проживание исполнителя – Киев/областьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Вакансия: Junior designer Расположение (офис): Киев Требования к квалификации: Общие требования: опыт работы от 1-го года (веб-дизайн, фирменный стиль), высшее образование, знание английского (минимально - уверенный технический письменный) Дополнительные требования: знание композиции, теории цвета и типографики, ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Приглашаем на работу разработчика, профессионально владеющего Flash/ActionScript (опыт работы от 1,5-2 лет), крайне желательно в т.ч. и его 3-й версией. Необходим опыт в создании сложных веб-решений, взаимодействия с динамическими данными (в связке с PHP), сложной анимацией. Остальные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Студия веб-дизайна "Алтима Веб Системс" приглашает на работу опытного и талантливого дизайнера. Работа преимущественно - веб-дизайн (с использованием флеша), иногда корпоративный стиль. Общие требования: опыт коммерческой работы от 2-х лет (веб-дизайн, фирменный стиль), знание английского (минимально - уверенный ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Ищем для регулярного сотрудничества специалиста по поисковой оптимизации веб-сайтов в русском, украинском и мировом интернете. Крайне желательно проживание в Киеве (как минимум в Украине). Просьба присылать предложения с примерами выполненных работ и ориентировочными расценками на ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
нужен грамотный кодер для выполнения разовых работ по верстке веб-сайтов. Один из проектов надо сделать сегодня-завтра.HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад