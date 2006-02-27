altima

Гость altima

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

www.altima.com.ua

  • Flash/Flex ActionScript 3 developer

    $1000

    На постоянную работу в офисе студии "Алтима" приглашается опытный Flex или Flash разработчик Необходим опыт в создании сложных веб-решений, взаимодействия с динамическими данными (в связке с PHP), хорошее знание ActionScript 2 и 3 Плюсом будут знания ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Junior designer

    $500

    Вакансия: Junior designer Расположение (офис): Киев Требования к квалификации: Общие требования: опыт работы от 1-го года (веб-дизайн, фирменный стиль), высшее образование, знание английского (минимально - уверенный технический письменный) Дополнительные требования: знание композиции, теории цвета и типографики, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash/ActionScript разработчик, Киев

    Приглашаем на работу разработчика, профессионально владеющего Flash/ActionScript (опыт работы от 1,5-2 лет), крайне желательно в т.ч. и его 3-й версией. Необходим опыт в создании сложных веб-решений, взаимодействия с динамическими данными (в связке с PHP), сложной анимацией. Остальные ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно, web designer полный день, Киев

    $1000

    Студия веб-дизайна "Алтима Веб Системс" приглашает на работу опытного и талантливого дизайнера. Работа преимущественно - веб-дизайн (с использованием флеша), иногда корпоративный стиль. Общие требования: опыт коммерческой работы от 2-х лет (веб-дизайн, фирменный стиль), знание английского (минимально - уверенный ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оптимизатор для регулярного сотрудничества

    Ищем для регулярного сотрудничества специалиста по поисковой оптимизации веб-сайтов в русском, украинском и мировом интернете. Крайне желательно проживание в Киеве (как минимум в Украине). Просьба присылать предложения с примерами выполненных работ и ориентировочными расценками на ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$125
10 баллов
18 лет назад
Срочно, небольшой проект по верстке
Приятный заказчик, граммотное ТЗ, все удобно. Спасибо за сотрудничество!
работа выполнена очень оперативно, качественно и за разумную цену.
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