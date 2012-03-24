Флеш-открытки с элементами action script

Приветствую.

Стоит задача нарисовать 3 флэш-открытки с приглашением на свадьбу.

Открытки должны динамически изменяться - подставлять имя молодожен, дата свадьбы, возможно имена приглашенных.

Скорее всего эти данные должны передаваться в URI либо еще как то и приниматься через actionscript.

Т.е. молодожены отправляют на почту либо уже измененную открытку с именами и датой, либо на почту приходит ссылка, в которой указан id записи в базе, либо ссылка с уже прописанными данными, вроде: http://test.ru/priglashenie.swf?name=Андрей&date=24.03.2012

Я еще не до конца понимаю механизм работы actionscript.

Дизайн открыток, скрипт работы, ТЗ с вас. Мы согласовываем как это будет выглядеть внешне, т.е. сами открытки