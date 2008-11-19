Обучающий анимированный ролик для сайта

АнимацияЗакрыт7 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: анимированный ассистент, объясняющий функции вебсайта. Человечек или какой другой персонаж, бегающий по сайту и объясняющий функциональность по принципу: смысл сайта такой-то, а теперь нажми сюда и будет это, нажми туда и будет то. Принцип такой же как и тут: http://www.sostav.ru/news/2008/11/19/swf/

Асисстент должен говорить на нескольких языках, т.е. надо иметь возможность добавлять языки (как аудио, так и текст)

Бюджет пока не определён, т.к. неясно на сколько шагов придётся разделить проект.

ДОБАВЛЕНО:

Задача проще. Ролик по такому принципу: http://www.mailchimp.com/

Сроки, цены?

14 лет назад
freshcom
47 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создание флеш заставки

    $50

    Строительная компания www sk-kit ru требуется сделать флеш анимированную заставку с музыкой Пример: dinosaurlive com и honka ru Данные можно взять с сайта http://www.spdk.ru/~skkit

    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Главная/флешка/воплощение идеи

    $100

    Описание примерно таково: Над столом в кафе висит большой плазменный или ЖК экран. На нем несколько кадров сменяются. НАпример Аршавинг получает пас, обводит, бьет и забивает гол! + ликование трибун...дальше короткий крупный текст ",,,,,,,," что стоит? Кто сделает шустро ...

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш анимация

    Для создания флэш игры нужен талантливый художник аниматор / вектор /

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация людей

    Добрый Есть немного работы по анимации персов для одной игры; работа не сложная. Примеры могу показать что есть и что надо сделать. Интересуют люди только которые уже работали с этим. спасибо

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание клипа для песни.

    Необходимо создать клип на песню. Прилагается техническое задание. Но возможны и свои варианты. Бюджет небольшой, поэтому всяческие переделки, "сокращения" допускаются. Главное, чтобы результат оказался смотрибельным. Ваши цены и сроки и примеры работ.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать флеш анимацию для сайта

    $200

    Размеры флешки: 800 пикселей по горизонтали, по высоте от 300 до 350 пикселей. ТЗ: рисованная картинка. Горизонтальная стена хорошего офисного туалета с безупречно чистым кафелем в голубых тонах. В туалете (вдоль стены) три кабинки (они занимают ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простая 3D анимация.

    $25

    Необходимо сделать заставку в видеороликам. Заставка очень короткая. В ней используется лишь логотип и надпись. Нужно сделать заставку длиной 5-8 секунд с появлением логотипа и названия. Желательно при появлении текста или логотипа использовать звук. Пример использования логотипа на ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание мультипликационного ролика во Flash

    Создание 3-4 минутного мультфильма во флеш. Плюс на Ваш вкус добавление туда музыки (стоимость указать отдельно с музыкой и без музыки) Где-то 20-30 сцен. Один главный герой и несколько второстепенных персонажей. Качество хотелось бы примерно как Smoke ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Котелок с шоколадом на flash

    $100

    Необходимо сделать котелок с кипящим шоколадом на Adobe Flash, при клике на котелок ложка должна покрутиться, мешая шоколад и перейти на url адрес. В приложении набросок на быструю руку в каком примерно виде это должно ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад