Обучающий анимированный ролик для сайта

Задача: анимированный ассистент, объясняющий функции вебсайта. Человечек или какой другой персонаж, бегающий по сайту и объясняющий функциональность по принципу: смысл сайта такой-то, а теперь нажми сюда и будет это, нажми туда и будет то. Принцип такой же как и тут: http://www.sostav.ru/news/2008/11/19/swf/

Асисстент должен говорить на нескольких языках, т.е. надо иметь возможность добавлять языки (как аудио, так и текст)

Бюджет пока не определён, т.к. неясно на сколько шагов придётся разделить проект.

ДОБАВЛЕНО:

Задача проще. Ролик по такому принципу: http://www.mailchimp.com/

Сроки, цены?