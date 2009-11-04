Создание клипа для песни.

Необходимо сделать заставку в видеороликам. Заставка очень короткая. В ней используется лишь логотип и надпись. Нужно сделать заставку длиной 5-8 секунд с появлением логотипа и названия. Желательно при появлении текста или логотипа использовать звук. Пример использования логотипа на ...