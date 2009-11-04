Создание клипа для песни.

Строительная компания www sk-kit ru требуется сделать флеш анимированную заставку с музыкой Пример: dinosaurlive com и honka ru Данные можно взять с сайта http://www.spdk.ru/~skkit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать клип на песню. Прилагается техническое задание. Но возможны и свои варианты. Бюджет небольшой, поэтому всяческие переделки, "сокращения" допускаются. Главное, чтобы результат оказался смотрибельным. Ваши цены и сроки и примеры работ.
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