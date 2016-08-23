Переделать анимацию на Canvas

$20
АнимацияЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Всем привет! 

Есть такая страница vk.cc/5yKo8k 

На первом экране поверх видео всплываю и исчезают слова. 

Эту анимацию (появляющиеся, увеличивающиеся и уменьшающиеся слова) надо переделать на Canvas. 

Видео оставить, как есть сейчас. 

Подробности кандидатам. 

Бюджет обсуждается. 

В начале заявки напишите "canvas" для антиботов, иначе отказ. 

7 лет назад
atomdx
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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