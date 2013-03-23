Видеоролик

Сделать флеш презентацию для запуска в виде программы.Будут предоставлены все визуалы. Задача, все это связать в видеопрезентацию для записи ее на диск. Требования такие:1. Карта области города с обозначенными на ней городами. Их будет 22. 2. При ...
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Необходимо изготовить видео ролик для компании по образцу: http://rutube.ru/video/a6db8e7d9871ef5bb2e24301a6b0f342/. Наш логотип приложен.
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