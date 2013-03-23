Видеоролик

АнимацияЗавершен12 заявок436 просмотров
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Необходимо изготовить видео ролик для компании по образцу: http://rutube.ru/video/a6db8e7d9871ef5bb2e24301a6b0f342/. Наш логотип приложен.

11 лет назад
vegaline05
Патимат 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
SSSerZZZ
Зет 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Сергей прекрасный исполнитель, сделал свою работу на отлично с плюсом. Без притязаний вносил изменения в видеоролик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
Патимат знает, что хочет. Требовательна. А на фрилансе эти качества только в плюс, исполнителю с таким заказчиком комфортно. С финансовой стороны никаких нареканий. Самая наивысшая оценка! 10 баллов
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