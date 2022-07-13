3Д картинку здания под кафэ

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Закрыт12 заявок560 просмотров

каркасное здание в виде правильного восьмиугольника октагона с длиною каждой наружной стены 555 см из бруса 150 на 150 мм высотою наружных стен 230см и двух прямоугольных пристроек 505см на400см с фронта и 505см на 600см с тыла. Крыши на пристройках безпотолочные трёхскатные по бокам и впереди. Крыша на Октагоне восьмистороняя двухуровневая с осветительной башней с восемью окнами высотою 100-120см. каркас башни устанавливается в центре Октагона правильным восьмиугольником из расчёта длины стропильной ноги 600 см от каркаса обвязки внутреннего октагона по наружным стенам с учётом выпуска свеса 50 см Стойки каркаса башни и оконные и дверные проёмы из оцилиндрованных брёвен диаметром 150мм с фронтальной части вход по центру дверь не менее120см в ширь .окна панорамные 180 на 250см по всем свободным стенам октагона. В центре внутреннего октагона будет установлен восьмиугольный дровянной камин с водозаливным каркасом отопительной системы купольного типа и с жаропрочными стёклами на все восемь старон . такова идея и моё виденье...С уважением Барковский Олег Станиславович.

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