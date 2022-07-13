Проект строительства навеса

Имеется существующий склад с платформой и пандусом. Необходимо составить проектную документацию в соответствии с действующими строительными нормами, рабочие чертежи, учесть снеговые нагрузки. Желательно составить смету, но не обязательно. К исполнителю обязательное требование: соответствующее образование и опыт проектирования подобных объектов. Постарался составить максимально подробное ТЗ, добавил во вложении.

Данный каркас был мною скопирован с подобного навеса, который уже построен и работает лет 10. Можно взять его за основу, а можно и предложить свой вариант. Также можно уменьшить балки и швеллера для экономии средств, если это проходит по нормам.