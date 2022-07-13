Требуется разработка 3D-модели каркасного здания кафе в виде октагона с длиной стен 555 см. Модель должна включать две пристройки и восьмистороннюю крышу с осветительной башней. Необходимо проработать детали, такие как окна, двери и внутренний дровяной камин с отопительной системой. Учитывайте все размеры и архитектурные элементы.
Разработать разделы АР, КР перепланировки производственного здания
Ищем исполнителей на АР и КР стадии Р производственного здания - цеха 2200м2. При отклике прошу указать какой раздел готовы выполнить, стоимость раздела.
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