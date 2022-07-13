Разработать разделы АР, КР перепланировки производственного здания

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Закрыт3 заявки427 просмотров

Ищем исполнителей на АР и КР стадии Р производственного здания - цеха 2200м2. При отклике прошу указать какой раздел готовы выполнить, стоимость раздела.

3 года назад
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