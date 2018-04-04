Добрый день, я заказывала дипломную работу «проектирование ресторана татарской кухни на 70 мест с летней верандой на 35 мест», но так получилось, что автор сделал полностью диплом просто ресторана на 70 мест, мне нужно этот диплом отредактировать, добавив летнею веранду на 35 мест. Сколько это будет стоить?