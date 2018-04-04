Проектирование ресторана татарской кухни на 70 мест с летней верандой

Архитектура зданийЗакрыт4 заявки271 просмотр
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Добрый день, я заказывала дипломную работу «проектирование ресторана татарской кухни на 70 мест с летней верандой на 35 мест», но так получилось, что автор сделал полностью диплом просто ресторана на 70 мест, мне нужно этот диплом отредактировать, добавив летнею веранду на 35 мест. Сколько это будет стоить?

6 лет назад
guest_15254416774612
6 лет в сервисе
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6 лет назад