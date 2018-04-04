Рассчитать любым способом 2 главу диплома (ПГС) + нужна конструктивная схема здания. Нужно рассчитать лотковую плиту, перекрытие и косоур лестницы. Примерный образец прикрепляю. И ПДФ того что нужно рассчитать
Проектирование ресторана татарской кухни на 70 мест с летней верандой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, я заказывала дипломную работу «проектирование ресторана татарской кухни на 70 мест с летней верандой на 35 мест», но так получилось, что автор сделал полностью диплом просто ресторана на 70 мест, мне нужно этот диплом отредактировать, добавив летнею веранду на 35 мест. Сколько это будет стоить?
- Похожие заказы
- Архитектура зданий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть проект гостиницы (схемы, чертежи, 3dмодель), необходимо в программе Ревит сделать проект коммуникаций водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции просто добавить их в существующий проект в 3D.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужен проект загородного домика с банейАрхитектура зданий17 заявокЗакрыт6 лет назад
домик [list][*]Каркас: квадрат труба 60 *60[*]Фасад: вагонка "Штиль" + покраска [*]Окна : дерево + покраска сосна (без стекла)[*]Логотип Бургер кино и облоко с надписью KING JR с подсветкой изготовлены из белеого акрила + апликация пленкой[*]Синяя и желтые ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать полноценный конструктивный проект частного дома на базе имеющегося архитектурного. Дом будет строиться на южном берегу Крыма, поэтому опыт проектирования в сейсмозоне обязателен. ЖБ монолит-газоблок, плитовой фундамент. Метраж 300 квадратов. Один макет для ...Архитектура зданий8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать 2 проекта дома. 1 дом по каркасной технологии 150 м2 разделы АР+КД стоимость 9000 руб. Второй дом из Пеноблоков 220м2 разделы АР+КР стоимость 13200 руб.Архитектура зданий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Многоэтажный жилой дом с концепцией застройки жилого микрорайонаАрхитектура зданийнет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен готовый проект! Для сдачи Курсового проекта, первый этаж с административными помещениями, этажность любая: - планы (первый, типовой этажи; экспликация; планы секций отдельно) - фасады - разрезы - возможно конструктивные узлы - видовые кадрыАрхитектура зданий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо выполнить модель рельефа и модель дома. Расположить дома на рельефе в соответствии с генпланом. Отрендерить 2-3 ракурса с высоты птичьего полёта (пример в приложении) Укажите пожалуйста цену и сроки выполнения.Архитектура зданий10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен проект беседки - барбекю, с застеклением в пол, примерный размер 25 - 30 м.кв., с печью для приготовления шашлыка и разделочным столиком; Цвет крыши - зеленый, облицовка по цоколю -плитняк черного цвета с деревянными ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен6 лет назад