Проектирование видеонаблюдения в кафе 200м2

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт5 заявок169 просмотров

ДД!Необходимо сделать проектирование видеонаблюдение (камеры, расстояние, монтаж сети).

Опыт в аналогичных проектах.

Сумма, сроки.

Спасибо!

9 лет назад
40umov
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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