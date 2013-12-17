Раздел КР к диплому ПГС

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен2 заявки182 просмотра

Тема: 9 эт. 125 квартирный жилой дом.

Нужно посчитать жб плиту вручную и фундамент в программе

+ нужен чертеж плиты

Материал скину по запросу

Пишите сроки и цены

11 лет назад
kate-pl88
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

makaksik
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$60
10 дней
Спасибо Максиму. Очень быстро сделал работу. Ее еще не проверили,но надеюсь,все будет ОК =) Обращусь еще не раз)

Заявки фрилансеров

makaksik
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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