необходимо разработать проект строительства двухэтажного жилого дома 11х11 район застройки Петропавловск-Камчатский двускатная мансардная крыша 1-эт (бетон) веранда-прихожая,спальня, кухня, гостинная 2-эт (дерево) две спальни и комната отдыха-бильярд, возможно балкон необходима пояснительная ...
Раздел КР к диплому ПГС
Тема: 9 эт. 125 квартирный жилой дом.
Нужно посчитать жб плиту вручную и фундамент в программе
+ нужен чертеж плиты
Материал скину по запросу
Пишите сроки и цены
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