Конвертация звукового файла

Необходимо конвертировать или переписывать записи из формата Flash exe в мр3 в хорошем качестве. Постоянная работа (от 3 до 7 записей в неделю) Сроки выполнения 2-5 часов на одну запись. Записи будут высылаться по мере поступления. От ...
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Требуется переконвертировать звуковой файл ".mp3 в следующий звуковой формат:
"PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz, mono"
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