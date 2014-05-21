Конвертация звукового файла

АудиомонтажЗавершен6 заявок187 просмотров
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Требуется переконвертировать звуковой файл ".mp3 в следующий звуковой формат:

"PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz, mono"

10 лет назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$5
1 день
Все как всегда на высоте.Спасибо
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