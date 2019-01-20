Мастеринг и сведение рэп-трека

Нужно сделать аудио ролик для его дальнейшей трансляции на громкоговорителях. Трансляция будет на улице в шумных людных местах, поэтому акцент на чёткости и громкости текста (по отношению к музыке). Нужна фоновая музыка (на ваше усмотрение). Тематика - открывается ...