Нужно сделать качественный минус к песьне
Надиктовка слов арабского языка
Здравствуйте работа по надиктовке слов арабского языка: https://yadi.sk/d/dxs-HU42o7pno. Английские переводы надиктовывать не надо.
Цена 1600 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение и качественный диктофон.
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