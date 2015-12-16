Надиктовка слов арабского языка

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Закрыт14 заявок244 просмотра

Здравствуйте работа по надиктовке слов арабского языка: https://yadi.sk/d/dxs-HU42o7pno. Английские переводы надиктовывать не надо.

Цена 1600 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение и качественный диктофон.

9 лет назад
vitalyzhdanov84
Виталий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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