Рекламный ролик для радио

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт7 заявок247 просмотров

Необходим 30 секундный ролик готовый к отправке на радио.

Сценария нет. 

Тема: студия отбеливания зубов

9 лет назад
Manzysha
Мария 
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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