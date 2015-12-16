Рекламный ролик для радио

Есть аудиоролик про историю Большеохтинского Моста в Петербурге на 8.5 минут. Поскольку он был переименован в мост Петра Великого, а ролик записан ранее, нужно вставить в несколько мест, после упоминания названия Большеохтинский Мост вставки ...