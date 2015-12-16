Есть аудиоролик про историю Большеохтинского Моста в Петербурге на 8.5 минут. Поскольку он был переименован в мост Петра Великого, а ролик записан ранее, нужно вставить в несколько мест, после упоминания названия Большеохтинский Мост вставки ...
Рекламный ролик для радио
Необходим 30 секундный ролик готовый к отправке на радио.
Сценария нет.
Тема: студия отбеливания зубов
Заявки фрилансеров
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