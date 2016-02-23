Сделать вставки в аудиоролик

Есть аудиоролик про историю Большеохтинского Моста в Петербурге на 8.5 минут.

Поскольку он был переименован в мост Петра Великого, а ролик записан ранее, нужно вставить в несколько мест, после упоминания названия Большеохтинский Мост вставки с новым названием (прилагаю).

(все записано в формате на IPhone, mp4)

Файлы: https://yadi.sk/d/f233-zdvpMP7s