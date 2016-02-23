Нужно проговорить текст с музыкой 15 секунд, мне он нужен для того чтобы поставить его на вызов когда набирают клиенты!
Сделать вставки в аудиоролик
Есть аудиоролик про историю Большеохтинского Моста в Петербурге на 8.5 минут.
Поскольку он был переименован в мост Петра Великого, а ролик записан ранее, нужно вставить в несколько мест, после упоминания названия Большеохтинский Мост вставки с новым названием (прилагаю).
(все записано в формате на IPhone, mp4)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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