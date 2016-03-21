Создание рекламного ролика для радио про газету

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен10 заявок237 просмотров

Необходимо создать рекламный ролик для размещения на радиостанциях про газету. Текст + аранжировка от исполнителя

9 лет назад
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
9 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
9 лет назад

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