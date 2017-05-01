Нужно почистить звук, убрать шумы.

АудиомонтажЗакрыт21 заявка399 просмотров
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Здравствуйте, нужно почистить звук на видео, убрать шумы.  Звук писался  не на петличку , а на накамерный микрофон, из-за этого  на звуке шумы. Это ссылка на часть файла dropmefiles.com/wYNYY

6 лет назад
Lexa_888
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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