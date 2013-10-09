Перевод видеозаписи в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт16 заявок345 просмотров

Необходимо осуществить перевод видео, длительностью 26 минут 30 сек. в текстовую версию. Т.е. голосовое интервью нужно конвертировать в текстовый формат.

Обязательные требования:

- ответственность

- коммуникабельность

- наличие портфолио выполненных работ

При успешном выполнении задания возможно сотрудничество на постоянной основе.

11 лет назад
LionBest
Лев 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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