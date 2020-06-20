Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы только не 3 а 4 пространства 24 бит 48 кгц хрон от 2 мин
Сведение трека в Сонаре
Добрый день! Занимаюсь непрофессионально музыкой (хобби).
http://www.volcano-music.su/download.php
https://music.yandex.ru/search?text=Alex%20Vlassoff&type=albums
https://www.youtube.com/channel/UCEDYGeKf9SIy0FwesW4uD3w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=17666223384013636040
Сделал новую вещь, но что-то каша получается.
Можете свести в Сонаре?
Исходники вышлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Аудиомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо подобрать по ТЗ музыку для выступления воздушной гимнастикой и подогнать под хронометраж выступления по принципу: вступление, основная часть, развязка. В одном треке возможно необходимо примирить 2 или даже ...Аудиомонтаж33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим монтаж записей произведений классической музыки (Моцарт, Бетховен, Чайковский, Бах). Музыка исполняется на рояле, фортепиано (партия соло) и синтезаторе (рабочая станция Роланд), которая имитирует оркестр. Для работы предоставляется последовательная запись нескольких исполнений ...Аудиомонтаж21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Понизить бассвую частоту трека чтобы можно было его слушать. В детстве записал песню ,сделал что то не так и бассы повысились до предела.Прошу помощи Дальше в лсАудиомонтаж61 заявкаЗакрыт5 лет назад
В видео требуется заменить озвученное слово четвертый этаж на цокольный.Аудиомонтаж25 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется записанный вокал (вокал средний, записан очень средне - на микрофон гарнитуры iphone). Песня - Pink - get the party started.Нужно почистить вокал, наложить на минусовку песни, выровнять громкость, оттюнить примерно как оригинал (эхо, многоголосье ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть интервью человека, запись с интернетплатформы, звук низкого качества. Нужно сделать тест 6 минут. Интервью продолжительностью полтора часа.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Запись аудио ,монтаж и доведение аудиозаписи под голос знаменитостей. От вас требуется запись голоса,рекламы(текст уже готов) и помощью монтажа или определенных программ подгон под голоса знаменитостей.Чистая пародия не подходит.Длина аудио 30 секунд,примерно 4 разных персонажа.Голоса ...Аудиомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется задача записи голоса в виде подкастов/начитки текстов/любительской озвучки. Так как я не очень разбираюсь в процессе пост-обработки звука и что нужно сделать чтобы получить желаемое звучание, хочу найти разбирающегося человека который сможет подготовить пресет ...Аудиомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад