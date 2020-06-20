Сведение трека в Сонаре

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен1 заявка190 просмотров

Добрый день! Занимаюсь непрофессионально музыкой (хобби). 

http://www.volcano-music.su/download.php

https://music.yandex.ru/search?text=Alex%20Vlassoff&type=albums

https://www.youtube.com/channel/UCEDYGeKf9SIy0FwesW4uD3w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=17666223384013636040

Сделал новую вещь, но что-то каша получается. 

Можете свести в Сонаре?

Исходники вышлю.

http://www.volcano-music.su/download.php?view.347

5 лет назад
vlassoff67
Александр 
58 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$25
1 день
Сведение моего нового трека выполнено отлично. Быстро и в постоянном контакте. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. Всегда на связи. Оплата сразу в полной объеме! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад

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