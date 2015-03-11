Предлагаю постоянную работу по расшифровки аудиозаписей. Стоимость минуты 5 руб. Объем материалов от 2000 минут в месяц. Оплата за каждый расшифрованный файл. Срок расшифровки от 30 минут до 60 минут - 1 день, 1,5 часа ...
Убрать эхо с аудио
Необходимо убрать эхо с аудиозаписи.
Формат аудио MP4
Оплата на карту Сбербанк или YndexDengi
Выбранный исполнитель
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