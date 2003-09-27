Требуется разработать баннер для сайта с учетом всех необходимых требований к дизайну и формату. Обратите внимание на актуальные тренды и визуальные элементы, которые привлекут внимание пользователей.
Анимационный баннер (2 штуки)
Создание 2 анимационых баннеров разных форматов(стандарт и поменьше) для сайта
использование необходимых слов следующее:
для первого:
cheap,only,USA,Canada,cigarettes,from 12.95$.
для второго:
best,cigarettes,prices,from,Europe,for.
Внимательно!
Ставки более бюджета -просьба не делать..
Если вы не владеете английским и не знаете как правильно составить фразу и достигнуть максимум результата для такого баннера - просьба ставку не делать..
Оплата только после выполнения работы..
Заявки фрилансеров
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