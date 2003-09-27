Создание 2 анимационых баннеров разных форматов(стандарт и поменьше) для сайта

www.cheapertobacco.net

использование необходимых слов следующее:

для первого:

cheap,only,USA,Canada,cigarettes,from 12.95$.

для второго:

best,cigarettes,prices,from,Europe,for.

Внимательно!

Ставки более бюджета -просьба не делать..

Если вы не владеете английским и не знаете как правильно составить фразу и достигнуть максимум результата для такого баннера - просьба ставку не делать..

Оплата только после выполнения работы..