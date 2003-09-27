Требуется разработка 2 анимационных баннеров для сайта. Первый баннер должен включать слова: cheap, only, USA, Canada, cigarettes, from 12.95$. Второй - best, cigarettes, prices, from, Europe, for. Убедитесь в правильности использования английского языка. Оплата производится только после завершения работы.
Баннеры для сервиса Weblancer.net
Добрый день.
Уважаемые художники (дизайнеры), в связи с запуском новой версии нашего сервиса, появилась потребность в нескольких новых баннерах для проведения рекламной кампании.
Баннеры 2-х типов: ориентированные на заказчиков и на разработчиков.
Форматы: 468х60, 100х100, Flash либо GIF.
Важна как идея, так и исполнение!
Пожалуйста, описывайте идею баннеров как можно детальнее.
Каждое предложение будет обсуждаться в форуме. Возможно, мы выберем нескольких из Вас для выполнения нашего заказа.
Большое спасибо.
P.S.
Наличие портфолио обязательно, резюме - желательно. Добавить ссылки на свои работы, а также, заполнить резюме Вы сможете в разделе аккаунта "Персональные данные".
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