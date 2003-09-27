Добрый день.

Уважаемые художники (дизайнеры), в связи с запуском новой версии нашего сервиса, появилась потребность в нескольких новых баннерах для проведения рекламной кампании.

Баннеры 2-х типов: ориентированные на заказчиков и на разработчиков.

Форматы: 468х60, 100х100, Flash либо GIF.

Важна как идея, так и исполнение!

Пожалуйста, описывайте идею баннеров как можно детальнее.

Каждое предложение будет обсуждаться в форуме. Возможно, мы выберем нескольких из Вас для выполнения нашего заказа.

Большое спасибо.

P.S.

Наличие портфолио обязательно, резюме - желательно. Добавить ссылки на свои работы, а также, заполнить резюме Вы сможете в разделе аккаунта "Персональные данные".