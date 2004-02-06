Необходимо реализовать проект базы данных на FoxPro 2.0 для учета работников фирмы. Требуется настройка программы через ini-файл и возможность вывода на печать форм под Word и Excel. Формы должны включать данные о работающих, уволенных сотрудниках и тех, кто находится в отпуске.