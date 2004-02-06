Требуется заполнить базу данных магазина товарами, включая фото, описание и цену. Первоисточник информации будет предоставлен. Необходима внимательность и аккуратность при вводе данных.
Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями.
Закрыт8 заявок303 просмотра
Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями. Желательно знание англ. языка. Необходимо внести в базу около 1000 записей. Каждая запись должна иметь свой e-mail(yahoo.com, mail.com и т.п.)
21 год назад
Гость weseb
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21 год в сервисе
Был
21 год назад
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Нет заявок фрилансеров
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