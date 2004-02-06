Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями.

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Закрыт8 заявок303 просмотра

Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями. Желательно знание англ. языка. Необходимо внести в базу около 1000 записей. Каждая запись должна иметь свой e-mail(yahoo.com, mail.com и т.п.)

21 год назад
weseb
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21 год в сервисе
Был
21 год назад

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