Php программист

Требования:

• опыт разработок на php коммерческих приложений для бизнеса от 2 лет

• отличное знание php и MySQL

• опыт проектирования БД

• самостоятельность в работе

• опыт составления пользовательской документации

• ответственность, ориентация на долговременное сотрудничество обязательно!

• умение укладываться в поставленные сроки

Обязанности:

• доработка отдельных функциональных блоков уже работающего ПО (MySQL + php)

• документирование доработок и изменений

• составление кратких пользовательских инструкций

• тестирование, установка обновлений, сопровождение

Условия:

• в настоящее время работа ведется, текущий программист готов полностью передать дела

• в 2010 и возможно в 2011 году постоянная загрузка 10-20 часов в месяц

• в дальнейшем работа по мере необходимости (технические задания по доработке базы готовятся для программиста постоянно по мере накопления информации от пользователей)

• имеется грамотно, составленное компетентным специалистом, техническое задание

• оплата 300 руб. в час

• затраты по трудоемкости согласовываются по каждому заданию предварительно

• предполагается удаленная работа с обязательной еженедельной отчетностью

• аккуратное ведение учета работы по имеющейся схеме

• встречи в офисе по требованию руководства, не реже одного раза в месяц, в течение первого месяца работы – каждую неделю (время по согласованию)

• офис в центре города (5 мин пешком от м. Выборгская)

• расчет ежемесячно по итогам месяца