Работа с FireBird

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки195 просмотров

Есть программа 1, работающая с БД FireBird (исп. FibPlus2006), она запущена постоянно. Приложение 2, должно модифицировать данные в базе с которой работает программа 1, но не может этого сделать. Т.к. "файл занят другим процессом".

Нужно подать имею каким образом, можно обойти это ограничение. (Unloker и прочие подобные программы не предлагать, разве что их исходники) Так же возможен вариант, когда перехватываются sql запросы программы 1 и часть удаляется, а часть отправляется в БД.

SQL
17 лет назад
Salutov
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

korstin
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$20
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Заявки фрилансеров

korstin
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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