Работа с FireBird

Есть программа 1, работающая с БД FireBird (исп. FibPlus2006), она запущена постоянно. Приложение 2, должно модифицировать данные в базе с которой работает программа 1, но не может этого сделать. Т.к. "файл занят другим процессом".

Нужно подать имею каким образом, можно обойти это ограничение. (Unloker и прочие подобные программы не предлагать, разве что их исходники) Так же возможен вариант, когда перехватываются sql запросы программы 1 и часть удаляется, а часть отправляется в БД.