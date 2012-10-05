Удаленная работа

Требования:

Бухгалтерское образование (понимание бухгалтерии).

Хорошее знание и умение работать с таблицами excel

Желателен опыт работы с электронными платежными системами

Аналитический склад ума.

Загрузка пн-пт - с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00

Зп 400$.