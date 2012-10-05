1) Объявляется набор на вакантные должности: a) финансовые консультанты (бухгалтеры) 2) Обязанности: a) ведение документации b) учет документации c) консультирование сотрудников 3) Условия: a) ...
Бухгалтер
$400Закрыт4 заявки396 просмотров
Удаленная работа
Требования:
Бухгалтерское образование (понимание бухгалтерии).
Хорошее знание и умение работать с таблицами excel
Желателен опыт работы с электронными платежными системами
Аналитический склад ума.
Загрузка пн-пт - с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00
Зп 400$.
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