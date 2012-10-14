Бухгалтер в тур. фирму

Малому бизнесу необходим сотрудник с навыками бухгалтера, быстро обучаемый, организованный. Частичная занятость, подработка. Бухгалтерия несложная, небольшая, сугубо финансовая, не имеет отношения к налоговому и т.п. делопроизводству. ...