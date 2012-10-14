Бухгалтер в тур. фирму

1) Объявляется набор на вакантные должности: a) финансовые консультанты (бухгалтеры) 2) Обязанности: a) ведение документации b) учет документации c) консультирование сотрудников 3) Условия: a) ...
Бухгалтерские услуги2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Сдача отчетов и т д
1) Объявляется набор на вакантные должности: a) финансовые консультанты (бухгалтеры) 2) Обязанности: a) ведение документации b) учет документации c) консультирование сотрудников 3) Условия: a) ...
Малому бизнесу необходим сотрудник с навыками бухгалтера, быстро обучаемый, организованный. Частичная занятость, подработка. Бухгалтерия несложная, небольшая, сугубо финансовая, не имеет отношения к налоговому и т.п. делопроизводству. ...
Удаленная работа Требования: Бухгалтерское образование (понимание бухгалтерии). Хорошее знание и умение работать с таблицами excel Желателен опыт работы с электронными платежными системами Аналитический склад ума. ...