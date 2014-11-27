Добавить в Декларацию УСНО цифры за четвертый квартал

Нужно в заполненную декларацию УСН добавить цифры за 4 квартал..

Цифры можно взять с потолка на уровне на уровне третьего кваратала..

т.е. по сути нужно заполнить 5 ячеек..

Друзья какие нафиг 2 дня?

Данные за 9 месяцев уже есть нужно сделать годовую прибавив к 9 месяцам еще 25% и изменить окончательные данные еще в 5 ячейках - работа на 3 минуты а не на 2 дня..

Декларация во вложении.