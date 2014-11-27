Данные приложил
Добавить в Декларацию УСНО цифры за четвертый квартал
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Нужно в заполненную декларацию УСН добавить цифры за 4 квартал..
Цифры можно взять с потолка на уровне на уровне третьего кваратала..
т.е. по сути нужно заполнить 5 ячеек..
Друзья какие нафиг 2 дня?
Данные за 9 месяцев уже есть нужно сделать годовую прибавив к 9 месяцам еще 25% и изменить окончательные данные еще в 5 ячейках - работа на 3 минуты а не на 2 дня..
Декларация во вложении.
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