Навести порядок в запутанных записях о движении финансов

Ищем человека который мог бы навести порядок в нашихразрозненных, запутанных записях относительно движения финансов в компании

Все велось в экселях, скайпах, текстовых файлов

Нужно найти ошибки, исправить их, все пересчитать и так далее

Вообщем решить эту проблему полностью

Объем записей небольшой:

проект 1: период год и порядка 10-15 операций ежемесячно

проект 2: период 2 года и порядка 4-6 операций ежемесячно

нужно найти где деньги и кто кому сколько должен

Сумму предлагайте, но имейте ввиду что московских денег у наснет

Кроме вышеизложенного нужно будет вести управленческий учетпо этим проектам, скажем за 1-2 тысяч в месяц.