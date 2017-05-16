Добрый день, В новую Кинокомпанию Требуется Бухгалтер на фриланс. В теме письма Бухгалтер. И пожалуйста обозначьте сразу ценник. С уважением Кристина!
Навести порядок в запутанных записях о движении финансов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека который мог бы навести порядок в нашихразрозненных, запутанных записях относительно движения финансов в компании
Все велось в экселях, скайпах, текстовых файлов
Нужно найти ошибки, исправить их, все пересчитать и так далее
Вообщем решить эту проблему полностью
Объем записей небольшой:
проект 1: период год и порядка 10-15 операций ежемесячно
проект 2: период 2 года и порядка 4-6 операций ежемесячно
нужно найти где деньги и кто кому сколько должен
Сумму предлагайте, но имейте ввиду что московских денег у наснет
Кроме вышеизложенного нужно будет вести управленческий учетпо этим проектам, скажем за 1-2 тысяч в месяц.
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