Нужно сделать задание по финансовой отчётности

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт1 заявка642 просмотра

Все задание описано в документе, нужно сделать до 21.05.2021

по поводу цены можно поговорить

4 года назад
vlad_ohrimenko
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад