Отчетность за 2014 г для ИП на УСН

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Завершен1 заявка152 просмотра

Подготовить Отчетность за 2014 г для ИП на УСН без работников по данным выписки банка.

10 лет назад
Dust787
Алекс 
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Jylia87
Юлия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Отличная работа за очень короткий срок. Полностью доволен сотрудничеством.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Jylia87
Юлия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад