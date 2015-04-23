Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Отчетность за 2014 г для ИП на УСН
Подготовить Отчетность за 2014 г для ИП на УСН без работников по данным выписки банка.
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