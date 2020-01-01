Интересуют договора на английском с китайскими поставщики касательно поставки одежды. Также нужны фактуры к договорам. Если есть готовые, идеально. Оставляйте ваши предложения. Связь в телеграмм, оставляйте ваши контакты.
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Необходимо подготовить справку по форме: 2НДФЛ, 1н для работника. Необходимые данные предоставлю
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