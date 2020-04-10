Кто поможет сделать контрольную работу по бухучету и аудиту за 1 день, тема "Система учета и отчетности в унитарных предприятиях" Вариант 15. Задания: приложение 1, 2, 3. ТЕСТЫ, КЕЙСЫ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
Провести консультацию по переводу средств с одного ИП на другое ИП
Здравствуйте. Необходима консультация.
Я и мой товарищ являемся ИП. Мы оба выполняем дизайнерские услуги. Поэтому, работаем как фрилансеры. Почти всегда мы делаем все проекты вместе. Для удобства заказчики всегда перечисляют деньги на мой счёт ИП. И с этих денег я уплачиваю налог по УСН.
Но, моему напарнику тоже нужен официальный доход, поэтому я по логике должен скинуть часть средств ему, с которых он тоже уплатит налог.
Получаются 2 проблемы:
1) Налог платится дважды с одних и тех же денег.
2) Банк и налоговая запрещает переводить деньги с одного ИП на другой, без договора. Как этот договор выглядит и как его составить тоже не понятно.
В связи с этим требуется консультация. Возможно, помощь в составлении такого договора, чтоб перечислять деньги законно на постоянной основе.
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