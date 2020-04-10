Провести консультацию по переводу средств с одного ИП на другое ИП

Здравствуйте. Необходима консультация.

Я и мой товарищ являемся ИП. Мы оба выполняем дизайнерские услуги. Поэтому, работаем как фрилансеры. Почти всегда мы делаем все проекты вместе. Для удобства заказчики всегда перечисляют деньги на мой счёт ИП. И с этих денег я уплачиваю налог по УСН.

Но, моему напарнику тоже нужен официальный доход, поэтому я по логике должен скинуть часть средств ему, с которых он тоже уплатит налог.

Получаются 2 проблемы:

1) Налог платится дважды с одних и тех же денег.

2) Банк и налоговая запрещает переводить деньги с одного ИП на другой, без договора. Как этот договор выглядит и как его составить тоже не понятно.

В связи с этим требуется консультация. Возможно, помощь в составлении такого договора, чтоб перечислять деньги законно на постоянной основе.