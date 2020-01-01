Помочь разобраться с отчетностью ООО

Бухгалтерские услугиЗакрыт6 заявок556 просмотров
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Здравствуйте.

Зарегистрировали ООО в ноябре 2019 на УСН 15% с 1 сотрудником (он же директор).

Нужна консультация по вопросам отчетности и учета в этой новой организации.

Ранее на ИП вели учет в Контур.Эльба, хотим там же продолжить вести учет по ООО, по этому нужно что бы у вас был опыт работы именно в этом сервисе.

4 года назад
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад