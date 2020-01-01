Помочь разобраться с отчетностью ООО

Здравствуйте.

Зарегистрировали ООО в ноябре 2019 на УСН 15% с 1 сотрудником (он же директор).

Нужна консультация по вопросам отчетности и учета в этой новой организации.

Ранее на ИП вели учет в Контур.Эльба, хотим там же продолжить вести учет по ООО, по этому нужно что бы у вас был опыт работы именно в этом сервисе.