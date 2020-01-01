Восстановить учет ИП

Необходимо сдать отчетность. Пока велась деятельность - все сдавалось (до июня 2019). После никакие отчеты не сдавались. Счет заблокирован в ноябре 2019 налоговой за несдачу отчетности по сотрудникам (сотрудников нет с апреля 2019)

Необходимо:

1. Разблокировать счет

2. Сдать всю просроченную отчетность

3. Снять обязательства по отчетности за сотрудников, т.к в штате никого нет и деятельность сейчас не ведется

Система налогооблажения усн доход-расход. Было с десяток расходных операций с последней сдачи отчетности. Доступ к банку (тиньков) предоставлю.

Регион регистрации - Камчатский Край. Есть ЭЦП для сдачи