Составить договор, акт, приложение и счёт для съемки

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрытнет заявок378 просмотров

Нужно составить договор, приложение, акт и счет (итого 4 документа) между АО Мэлон Фешн Груп (выступает как заказчик) и контрагентом, которого мы якобы наняли для съемки из п. 1 для проведения видеосъемки (контагента можно вписать вымышленного, главное в задании грамотно составить документы). Реквизиты АО Мэлон Фешн Груп высылаю ниже. Есть примеры всех 4-х документов, но нет уверенности, что все это точно подходит, важно ПРАВИЛЬНО составить. Вы для меня как учитель))) На ваши договоры я буду потом ориентироваться и составлять. Поэтому очень прошу сделать грамотно. Контрагента придумайте, съемка такая: фото и видеосъёмка моделей в одежде бренда на фоне гор и с чёрной лошадью. Заранее очень благодарна за работу!

3 года назад
guest_16590842867763
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сравнение двух таблиц в Excel с заменой данных

    $5

    Необходимо выполнить сравнение двух таблиц в Excel. В первой таблице содержатся 21 тыс. товаров с наименованиями и URL. Во второй таблице — 41 тыс. товаров с id, наименованием и URL. Цель: заменить URL товаров во второй таблице на соответствующие URL из первой таблицы по совпадению наименований товаров.

    Бухгалтерские услуги1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бухгалтер удаленно

    Ищем специалиста для предоставления удаленных бухгалтерских услуг. Необходимо сформировать полугодовые отчеты и рассчитать налог УСН-расходы с использованием системы Контур Эльба.

    Бухгалтерские услуги8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализация

    Предоставление бухгалтерских услуг, включая работу с первичной документацией, 1С, ЭСФ и СНТ. Специализация на реализации и сопровождении учета.

    Бухгалтерские услуги7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем бухгалтера на первичную бухгалтерию для ИП в Германии

    $200

    Требуется бухгалтер для ведения первичной бухгалтерии ИП в Германии. Работа удаленная, связанная с продажей товаров через интернет-аукционы. Опыт в данной сфере будет преимуществом.

    Бухгалтерские услуги6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • РВыполнение настройки работы таблицы в LibreOffice

    Требуется настройка автоматического заполнения заявки на покупку товара в LibreOffice. Заявка должна создаваться в новой вкладке и отображать только те товары, для которых указано количество в прайсе. Ожидается работа с таблицами и формулами для автоматизации процесса.

    Бухгалтерские услуги2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бухгалтерский отчет

    Необходимо подготовить бухгалтерский отчет для ФОП 3 группы в Украине. Услуги должны включать полное ведение бухгалтерии и соблюдение законодательных требований.

    Бухгалтерские услуги4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Прием денег от физиков - переводами на карту/счет компании

    Требуются бухгалтеры и юристы для консультаций по безопасному приему денег от физических лиц на карту или счет компании, а также по вопросам покупки валюты и переводов на иностранные юридические лица. Необходима помощь в обеспечении безопасности этих финансовых операций.

    Бухгалтерские услуги3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит бухгалтерии ИП за 2021-2022 (1 кв) на УСН

    Требуется провести аудит бухгалтерии ИП за 2021-2022 год. Необходимо проверить работу бухгалтера, выявить и подтвердить недостатки в бухгалтерском учете. По результатам аудита составить отчет с выводами и подтверждением квалификации. Удаленное подключение к базе 1С доступно.

    Бухгалтерские услуги2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Administration

    Ищем партнера для оказания бухгалтерских услуг в рамках проекта Digilega.com. Необходимы профессиональные навыки в административной деятельности. Подробности проекта можно найти на веб-сайте.

    Бухгалтерские услугинет заявок
    Закрыт
    3 года назад