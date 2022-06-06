Необходимо выполнить сравнение двух таблиц в Excel. В первой таблице содержатся 21 тыс. товаров с наименованиями и URL. Во второй таблице — 41 тыс. товаров с id, наименованием и URL. Цель: заменить URL товаров во второй таблице на соответствующие URL из первой таблицы по совпадению наименований товаров.
Составить договор, акт, приложение и счёт для съемки
Нужно составить договор, приложение, акт и счет (итого 4 документа) между АО Мэлон Фешн Груп (выступает как заказчик) и контрагентом, которого мы якобы наняли для съемки из п. 1 для проведения видеосъемки (контагента можно вписать вымышленного, главное в задании грамотно составить документы). Реквизиты АО Мэлон Фешн Груп высылаю ниже. Есть примеры всех 4-х документов, но нет уверенности, что все это точно подходит, важно ПРАВИЛЬНО составить. Вы для меня как учитель))) На ваши договоры я буду потом ориентироваться и составлять. Поэтому очень прошу сделать грамотно. Контрагента придумайте, съемка такая: фото и видеосъёмка моделей в одежде бренда на фоне гор и с чёрной лошадью. Заранее очень благодарна за работу!
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