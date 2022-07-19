Сравнение двух таблиц в Excel с заменой данных

$5
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки374 просмотра

Здравствуйте. Есть 2 таблицы, в Таблицы №1 находится два столбца: Наименование товара и Url товара  (соответственно заполнены ) и вторая таблица №2 в ней находится три столбца ( id товара, Наименование товара, Url товара). Цель надо что url товара с Таблицы 1 были записаны в строку Url товара таблицы 2.  При этом должны быть записаны точно по тем товарам которым они принадлежат.  

При этом наименование товаров в Таблицы 1 в точности совпадают с наименованием товаров в таблицы 2 . 

в Таблицы 1- 21 тыс товаров, в таблицы 2 - 41 тыс товаров. 

3 года назад
guest_15982847550114
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Erikga
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4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
отличный исполнитель, сделал все за мене часа быстро и качественно.
Прекрасный заказчик, четко обьяснил задание, был весьма приятен в общении, надеюсь еще поработаем вместе)

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Erikga
20 лет
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Тимур
 
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3 года назад
3 года назад

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