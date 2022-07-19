Ищем специалиста для предоставления удаленных бухгалтерских услуг. Необходимо сформировать полугодовые отчеты и рассчитать налог УСН-расходы с использованием системы Контур Эльба.
Сравнение двух таблиц в Excel с заменой данных
Здравствуйте. Есть 2 таблицы, в Таблицы №1 находится два столбца: Наименование товара и Url товара (соответственно заполнены ) и вторая таблица №2 в ней находится три столбца ( id товара, Наименование товара, Url товара). Цель надо что url товара с Таблицы 1 были записаны в строку Url товара таблицы 2. При этом должны быть записаны точно по тем товарам которым они принадлежат.
При этом наименование товаров в Таблицы 1 в точности совпадают с наименованием товаров в таблицы 2 .
в Таблицы 1- 21 тыс товаров, в таблицы 2 - 41 тыс товаров.
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