Реферат от 12 до 15 листов Тема: «Маркетинговая деятельность предприятия и ее совершенствование"(на примере конкретной компании), ВВЕДЕНИЕ 1. теоретические основы организации маркетинговой деятельности. 1.1. сущность и содержание маркетинга, 1.2. особенности маркетинговой деятельности в предприятии, ...
Восстановить отчетность ООО. Нулевка за год
Отчетность никак не велась с янаваря 2012 года. Необходимо подготовить всю отчетность, проконсультировать по уплате штрафов за непредоставление отчетности.
В ноябре 2012 года был открыт расчетный счет и совершенно порядка 10 банковских операций.
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