Восстановить отчетность ООО. Нулевка за год

Отчетность никак не велась с янаваря 2012 года. Необходимо подготовить всю отчетность, проконсультировать по уплате штрафов за непредоставление отчетности.

В ноябре 2012 года был открыт расчетный счет и совершенно порядка 10 банковских операций.