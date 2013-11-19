Восстановить отчетность ООО. Нулевка за год

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Завершен2 заявки211 просмотров

Отчетность никак не велась с янаваря 2012 года. Необходимо подготовить всю отчетность, проконсультировать по уплате штрафов за непредоставление отчетности.

В ноябре 2012 года был открыт расчетный счет и совершенно порядка 10 банковских операций.

12 лет назад
a_morozov
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninel174
Нина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$85
3 дня
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Заявки фрилансеров

Ninel174
Нина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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