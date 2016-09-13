Миниатюрный конвертер USB -> 1.5V + кабель

Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки199 просмотров
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Нужно сделать миниатюрный конвертер напряжения для питания наушников, обычно работающих от аккумулятора AAA (1.5V).

Т.е. предполагается использовать этот конвертер возле компьютера для питания наушников вместо использования аккумулятора AAA. Наушники подключаются к компьютеру через стандартный разъем 3.5мм

Я предполагаю, что удобнее всего будет сделать конвертер, работающий от порта USB 2.0 компьютера (5V).

На выходе конвертера должен быть какой-либо распространенный надежный разъем. К этому разъему подключается тонкий гибкий надежный кабель длиной 1.4м с одной стороны с соответствующим штекером для подключения к конвертеру, а с другой- с подготовленными двумя контактами для возможности подсоединения их к контактам в гнезде аккумуляторного отсека наушников.

Должна быть подготовлена некая болванка размера AAA с качественно подпаянными контактами провода, чтобы её можно было без проблем поставить в аккумуляторный отсек наушников (фото аккумуляторного отсека на всякий случай прилагаю).

Компьютер рабочий и там же будет использоваться конвертер, поэтому внешне выглядеть должно эстетично и не громоздко ). Гнездо наушников закрывается крышкой, отверстия в крышке нет- буду делать. Сама болванка будет под крышкой, поэтому очень сильно над эстетикой болванки можно не думать, главное, чтобы было качественно, провода и все контакты были надежные и не слишком толстые. Если есть идеи, как это у вас будет выглядеть, то хотелось бы сразу увидеть примерный вид и размеры (схематично).

Т.е. нужно сделать конвертер с подключением к USB и кабель для подключения к конвертеру, болванку AAA с подпаянными проводами для подключения к конвертеру. Также требуется предоставить электрическую схему данного устройства. Дополнительное предоставление чертежа будет плюсом.

Оплата: по факту получения и проверки заказа на карту любого банка, лучше- Приватбанка.

Выполненную работу требуется доставить в Киев на отделение Новой почты или передать и продемонстрировать лично (в Киеве)

7 лет назад
Leax
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tarasko
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
4 дня
Отлично выполненная работа! Исполнитель изучил мое задание, предложил гораздо лучшее решение, согласовал со мной и выполнил работу очень быстро и качественно! Мои лучшие рекомендации к сотрудничеству!
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