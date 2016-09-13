Миниатюрный конвертер USB -> 1.5V + кабель

Нужно сделать миниатюрный конвертер напряжения для питания наушников, обычно работающих от аккумулятора AAA (1.5V).

Т.е. предполагается использовать этот конвертер возле компьютера для питания наушников вместо использования аккумулятора AAA. Наушники подключаются к компьютеру через стандартный разъем 3.5мм

Я предполагаю, что удобнее всего будет сделать конвертер, работающий от порта USB 2.0 компьютера (5V).

На выходе конвертера должен быть какой-либо распространенный надежный разъем. К этому разъему подключается тонкий гибкий надежный кабель длиной 1.4м с одной стороны с соответствующим штекером для подключения к конвертеру, а с другой- с подготовленными двумя контактами для возможности подсоединения их к контактам в гнезде аккумуляторного отсека наушников.

Должна быть подготовлена некая болванка размера AAA с качественно подпаянными контактами провода, чтобы её можно было без проблем поставить в аккумуляторный отсек наушников (фото аккумуляторного отсека на всякий случай прилагаю).

Компьютер рабочий и там же будет использоваться конвертер, поэтому внешне выглядеть должно эстетично и не громоздко ). Гнездо наушников закрывается крышкой, отверстия в крышке нет- буду делать. Сама болванка будет под крышкой, поэтому очень сильно над эстетикой болванки можно не думать, главное, чтобы было качественно, провода и все контакты были надежные и не слишком толстые. Если есть идеи, как это у вас будет выглядеть, то хотелось бы сразу увидеть примерный вид и размеры (схематично).

Т.е. нужно сделать конвертер с подключением к USB и кабель для подключения к конвертеру, болванку AAA с подпаянными проводами для подключения к конвертеру. Также требуется предоставить электрическую схему данного устройства. Дополнительное предоставление чертежа будет плюсом.

Оплата: по факту получения и проверки заказа на карту любого банка, лучше- Приватбанка.

Выполненную работу требуется доставить в Киев на отделение Новой почты или передать и продемонстрировать лично (в Киеве)