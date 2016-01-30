Перепланировка 4к. кв., 74м2

Нужно сделать:

Обмерочньій план (если мой не подходит).

План перепланировки (2-3 варианта).

План монтажа и демонтажа перегородок.

План расстановки мебели.

Все чертежи в 2D. Кухня студия (open space). Гардеробная возле туалета. Санузел совместить и увеличить. Спальня - крайняя угловая комната. Рабочее место в лоджии или соседней комнате, в которой также и пару тренажеров.

Покажите примерьі ваших работ (из вьішеперечисленого). 3D дизайн, освещение, отопление, електрика, розетки и т.п. будем делать после успешного вьіполнения даного єтапа.

Чекаю на Ваші пропозиції.