Требуется разработать несколько чертежей. Перевести с эскиза + .stl-файла по ТЗ в чертеж для ЧПУ. Чертежи с стл-файлов с переводом в точные координаты и размеры (выходной формат - dwg, step, iges). Работы немного, но она +- ...
Перепланировка 4к. кв., 74м2
Нужно сделать:
- Обмерочньій план (если мой не подходит).
- План перепланировки (2-3 варианта).
- План монтажа и демонтажа перегородок.
- План расстановки мебели.
Покажите примерьі ваших работ (из вьішеперечисленого). 3D дизайн, освещение, отопление, електрика, розетки и т.п. будем делать после успешного вьіполнения даного єтапа.
Чекаю на Ваші пропозиції.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы52 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Сделать карту проезда для жителей Москвы, с использованием Яндекс API, для 1го адреса. Должно быть автоопределение места нахождения пользователя и построения карты проезда общественным транспортом и своим автом к ст. м. Кожуховская. Также должнЫ ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен чертеж-сборка металлоконструкции крана балки в solidworks. На двух ногах. Под таль. Для подъема веса 2.5 тонны. Высота подъема до 5 метров. ширина пролета 3 метра. Разборный и на колесах для ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Выполнить чертеж в Компасе ver.13 на формате А1 Срок: 11.02.2016 к 08.00 по МскЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Техническое задание в приложении. Необходимо выполнить: - составление схемы замещения; - расчет токов КЗ; - выбор типов и уставок устройств РЗиА, проверка чувствительности к КЗ (БЭМП РУ ОЛ; БПНТ-3); ...Закрыт9 лет назад
Мне необходимо начертить чертежи в компасе с фотографии. Будет 10 фотоЧертежи и Схемы24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
есть диаграмма классов в Visual Studio, по ней нужно составить диаграмму состояний одного объекта, в моем примере это интернет магазин, как ее делать есть методичка а также пример во вложении. Работы на 40 минутЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить рабочие чертежи к дизайн проектуинтерьера.Обязательно в программе ArchiCAD.По эскизам и скринам с 3d визуализации, моя помощь «от руки», но желательно понимание,того, что делайте.Планировка во вложении.Список необходимых чертежей –во вложении.Тех часть ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день коллеги. Нужно перерисовать несколько десятков простых чертежей. Сколько будет стоить отрисовать в большем размере такой чертежик, пример прикрепляю.Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать чертеж входной группы по рисунку в любом граф. формате Образец проекта чертежей прилагается. Всего пять чертежей. писать на эл. почту [email protected]Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен9 лет назад