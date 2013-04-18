Рекламный пилон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен2 заявки305 просмотров

Двухсторонний световой рекламный пилон-стелла типа Пилон «Стандарт-Плюс» http://alfamb.ru/sign-types, но размер 550х260 см

Рассчитать размеры трубоквадрата для каркаса, чтоб конструкция не сломалась и не развалилась, но одновременно была легкой для перевозки и установки. Нарисовать чертеж для сварщиков.

Оплата в рублях на вебмани.

12 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

serg_fm
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
5 дней
Очень ответственно отнесся к проекту, все чертежи предоставил в удобочитаемом виде, дополнив 3д-визуализацией. По оперативности работы и "выходу на связь" тоже 10 баллов из 10! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятно было работать с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

serg_fm
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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