Слаботочка в autocad

Проект- детский игровой центр около 100 кв.м. Схема расстановки оборудования есть, есть электрика. Нужно нарисовать в автокаде ( или в .pdf) слаботочку. Серверный шкаф (размеры есть), несколько Ethernet розеток. Срочно сегодня!!!

В файле «рабочий» коментарии где- что размещать. Все изернет розетки должны «приходить» к серверному шкафу.

В Москве готов встретиться лично. Оплата: наличные, перевод на карту СБ.