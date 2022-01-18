Технический чертеж 2Д

Необходимо 6 технических чертежей, например вид с горизонтали, вид с вертикали, вид с боку, изменение толщины какой то детали, все зависит от фантазии. Но на чертеж если мы посмотрим, мы понимаем какую фигуру мы сможем собрать. Спроектировано 6 моделей, одну образец высылаю. При выполнении заказа хотелось обговорить, какую модель показать лучше в 6 вариантах технических чертежей.