Дизайнер веб-игры на html5

[i]Требуется дизайнер для прорисовки веб игры 3 ТЗ, но из них будем делать только одну игру (пока не решили, какую :) ): [url=https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94]https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc]https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8]https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8[/url][/i]
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Здравствуйте!
Сейчас ищите работу?
Нужно разработать аркадную игру на html5. Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость, сроки и способ оплаты.
3 ТЗ, но из них будем делать только одну игру (пока не решили, какую :) ):
https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94
https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc
https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8
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