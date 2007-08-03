Интерфейс для онлайн игры

Требуется сделать дизайн окна программы – подобрать красивый фон, внешний вид элементов (кнопок, заголовков). Прилагаю макет. Cтиль хочется довольно сочный, округлые объемные формы, теплые тона, светлый. Укажите ваши минимальные сроки, цены и примерную идею для решения. (из вашего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка концепта интерфейса для онлайн игры. Основной задачей будет создание шаблонных макетов страниц, без прорисовки дизайна (хотя это тоже не исключено).
Приведу пример: чат - высота стандартная 500pxl, регулируется, снизу панель управления чатом, высота 50pxl, кнопки 30х30, порядок кнопок: отправить сообщение, очистить поле чата и т.д.
После этого происходит верстка. Возможно прорисовка.
Интересуют люди, имеющие опыт в создании интерфейса подобных интерфейсов, примеры работ обязательно.
Сроки жесткие. с самого начала обговариваются штрафные санкции за просрочки как моих платежей так и ваших работ.
Жду ваших предложений.
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