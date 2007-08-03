Интерфейс для онлайн игры

Требуется разработка концепта интерфейса для онлайн игры. Основной задачей будет создание шаблонных макетов страниц, без прорисовки дизайна (хотя это тоже не исключено).

Приведу пример: чат - высота стандартная 500pxl, регулируется, снизу панель управления чатом, высота 50pxl, кнопки 30х30, порядок кнопок: отправить сообщение, очистить поле чата и т.д.

После этого происходит верстка. Возможно прорисовка.

Интересуют люди, имеющие опыт в создании интерфейса подобных интерфейсов, примеры работ обязательно.

Сроки жесткие. с самого начала обговариваются штрафные санкции за просрочки как моих платежей так и ваших работ.

Жду ваших предложений.